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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilde yapılan aramada 5 kilo 178 gram metamfetamin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine durdurduğu 06 FD 1039 plakalı otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada otomobilin bagajına gizlenmiş 5 paket halinde 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü F.T. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
metamfetamin uyuşturucu operasyonu Van

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