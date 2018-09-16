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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Çantasında 1 kilo 800 gram eroin ele geçirilen minibüs yolcusu tutuklandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Van-Hakkari karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama gerçekleştirildi.

Aramada el çantasının astarının altına zulalanmış iki pakette 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan yolcu L.C, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla tutuklandı.

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Emniyet eroin uyuşturucu Van

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