Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Gürpınar ilçesinde 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Van-Hakkari karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama gerçekleştirildi.
Aramada el çantasının astarının altına zulalanmış iki pakette 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan yolcu L.C, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla tutuklandı.
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