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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 09:16 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 kilo 756 gram eroin bulundu, ev sahibi gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 13 kilo 756 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Buzhane Mahallesi Ümitbey 2. Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, yatak odasındaki gardıropta bulunan kutularda 13 kilo 756 gram eroin bulundu.

Ev sahibi Ö.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
eroin uyuşturucu Van

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