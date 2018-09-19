Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 13 kilo 756 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Buzhane Mahallesi Ümitbey 2. Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, yatak odasındaki gardıropta bulunan kutularda 13 kilo 756 gram eroin bulundu.

Ev sahibi Ö.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

