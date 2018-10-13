Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette yapılan aramada 52 kilo 130 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları D.T. yönetimindeki 42 ZL 926 kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin kapı içlerine gizlenmiş 101 pakette 52 kilo 130 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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