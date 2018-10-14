Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 100 kilo 112 gram eroin bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları B.K'nin kullandığı kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin motor kapağı, stepne lastiği, koltuk ve kapı içlerine gizlenmiş 106 pakette 100 kilo 112 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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