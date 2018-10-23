Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir otomobildeki aramada 51 kilo 25 gram eroin bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kömürcüler Sitesi mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajına gizlenmiş 100 pakette 51 kilo 25 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
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