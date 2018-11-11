Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 80 kilo 310 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçeye bağlı Buzhane Mahallesi Barış Sokak'ta inşaat halindeki bir evde arama yaptı.
Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, çuvallar içinde 150 paket halinde 80 kilo 310 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili B.Y. gözaltına alındı.
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