Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 757 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Narkotik madde arama köpeği Şila'nın da kullanıldığı aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış 757 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden E.R. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, N.Ü. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

