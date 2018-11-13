Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan E.S. idaresindeki otomobilde arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği Rexo'nun da kullanıldığı aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 2 pakette 2 kilo 9 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

