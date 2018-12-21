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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 00:55 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde kamyonette 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonette yapılan aramada 55 kilo 328 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Terzioğlu Caddesi'nde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurdukları M.A. idaresindeki 65 NP 614 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı aramada, araçta bulunan 2 valizde 121 pakette 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü M.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu Van

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