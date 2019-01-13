Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 11 kilo 875 gram metamfetaminin ele geçirildiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu Caddesi Tekiş kavşağında oluşturdukları uygulama noktasında İ.V. yönetimindeki 65 DR 879 plakalı otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği Şilan'ın da kullanıldığı aramada aracın motor kısmına gizlenmiş 20 pakette 11 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü İ.V, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, araçta bulunan S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum