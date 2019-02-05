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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "torbacı" diye adlandırılan sokak satıcıları ile uyuşturucu bağımlılarına yönelik çalışma başlattı.

Tuşba Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi İki Nisan Caddesi'nde, 06 DF 1898 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçtaki R.K, F.K. ve D.K.'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K. savcılıkça serbest bırakıldı, R.K. ve F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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torbacı uyuşturucu Van

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