Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 4 kilo 250 gram eroin bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.
Aramada otomobilin bagajında şeker dolu 4 pakette 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü Ferman K. ile otomobilde bulunan F.K. ve M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü Ferman K. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum