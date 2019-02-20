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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:48 | Son Güncelleme

Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde yapılan aramada 4 kilo 250 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilin bagajında şeker dolu 4 pakette 4 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü Ferman K. ile otomobilde bulunan F.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü Ferman K. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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3 şüpheli Tuşba uyuşturucu Van

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