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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 09:06 | Son Güncelleme

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Başkale-Van kara yolundaki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan kamyonette, narkotik köpeği "İmla" ile yapılan aramada dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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uyuşturucu Van

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