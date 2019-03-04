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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

Park halindeki otomobilde 372 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde 372 gram metamfetamin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selahattin Eyyübi Mahallesi Bayırlı Sokak'ta park halinde bulunan otomobildeki M.B, Z.D. ve Ö.Y'nin şüpheli davranışları üzerine araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada iki pakette 372 gram metamfetamin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.B. ve Z.D. ise "uyuşturucu ticareti yapmak ve sevk etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

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Edremit metamfetamin uyuşturucu Van

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