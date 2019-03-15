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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde 1 kilo 986 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin üzerinde 1 kilo 986 gram metamfetamin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen T.K. ve B.S'yi durdurdu.

Ekipler, B.S'nin taşıdığı poşetteki kadın el çantasında 2 paket halinde 1 kilo 986 gram metamfetamin buldu.

Olayla ilgili şüpheli T.K. ve B.S. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
metamfetamin uyuşturucu operasyonu Van

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