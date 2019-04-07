Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüste yapılan aramada 50 kilo 930 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu Caddesi'nde şüphe üzerine K.A. yönetimindeki 27 V 6071 plakalı minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün kapı içlerine gizlenmiş 50 kilo 930 gram eroin bulundu.

Ekipler, sürücü K.A'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

