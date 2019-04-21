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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Tuşba ilçesinde 16 kilo 550 gram eroinin bulunduğu otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilde 16 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları M.Z. yönetimindeki 34 NP 6911 plakalı otomobilde arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada otomobilin bagajındaki bez çuvallarda 33 paket halinde 16 kilo 550 gram eroin bulundu.

Sürücü M.Z, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Tuşba uyuşturucu Van

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