Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak'taki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

İran uyruklu A.H'nin evinde arama yapan ekipler, şeffaf poşetlere gizlenmiş dört pakette bir kilo 210 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla tutuklandı.

