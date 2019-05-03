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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde 52 kilo 811 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hafiziye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Barut'un da kullanıldığı aramada, 50 pakette 52 kilo 811 gram toz esrar, 5 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Başkale esrar uyuşturucu uyuşturucu operasyonu Van

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