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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı - Dedektör köpeğin koku almasınının soğanla önlenmeye çalışıldığı belirlendi

Van'ın Edremit ilçesinde minibüsün yakıt deposunda 31 kilo 620 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 65 plakalı minibüsün durdurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araçta narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada yakıt deposuna zulalanmış (soğan ile narkotik köpeğinin koku alması engellenmeye çalışılmış) 62 paket halinde 31 kilo 620 eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucuyla ilgili şüpheli O.S, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınmış olup hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Edremit uyuşturucu Van

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