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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:53 | Son Güncelleme

Başkale ilçesinde bir araçta 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara İstihbarat Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığından görevlendirilen özel ekip ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin Başkale ilçesinden kent merkezine uyuşturucu sevkıyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Ekecek Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurdu.

Uyuşturucu madde arama köpeği "Devran"ın da katıldığı aramada aracın şasesine gizlenmiş 96 pakette 45 kilo 240 gram eroin bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

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