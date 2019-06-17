Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Gedelova ve Kozluca mahalleleri arasındaki karayolunda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada 4 poşet içerisine gizlenmiş 89 paket halinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

