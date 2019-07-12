Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 121 kilo 940 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine S.A. yönetimindeki 65 BG 002 plakalı kamyoneti durdurdu.

Aramada kamyonetin bagajındaki 4 çuvalda 298 paket halinde 121 gram 940 gram eroin bulundu.

Sürücü ile araçtaki Y.E. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ile Y.E. tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

