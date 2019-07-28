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Van'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurulan otomobilde 3 kilo 425 gram metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurulan otomobilde 3 kilo 425 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine R.A. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin kapı içlerine gizlenmiş 7 paket halinde 3 kilo 425 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan R.A, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet metamfetamin uyuşturucu Van

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