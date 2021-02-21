HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu operasyonu

21.02.2021 14:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddesi ve sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı belirtildi.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ‘Torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik ilimiz İpekyolu ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmalarda; İpekyolu ilçesinde; K.C.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddesi ve sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ‘Torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik ilimiz İpekyolu ve Edremit ilçelerinde yapılan çalışmalarda; İpekyolu ilçesinde; K.C. isimli şahıs E.B. ve M.B. isimli şahıslara satış yaptığı esnada yakalanmış, şahsın yapılan üst aramasında; 14 beste halinde 11.6 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak K.C. isimli şüpheli ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli işlemleri devam etmektedir. Yine Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen C.B. ve K.D. isimli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 482.14 gram metamfetamin, 2.77 gram eroin, 1.08 gram esrar maddesi, 2 adet lyrica hap ve 4 bin 205 TL para ele geçirilmiş olup, olayla ilgili olarak gözaltına alınan C.B. ve K.D. isimli şüpheli şahıslar, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
Uyuşturucu ile mücadelenin bundan sonra da kararlılıkla süreceğinin dile getirildiği açıklamanın devamında ise “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Van’da uyuşturucu operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Genç kızı ezen sürücü, 'taşa çarptığımı sandım' dedi!Genç kızı ezen sürücü, 'taşa çarptığımı sandım' dedi!
52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Annesini kalbinden bıçaklamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Annesini kalbinden bıçaklamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Aksaray'da korkunç olay! Eşini av tüfeğiyle vuran kişi intihar etti

Korkunç olay! Eşini vurup intihar etti

Telefonla konuşurken yolda yürüyen genç kıza çarptı, 'taşa çarptım' dedi

Yolda yürüyen kıza çarptı, 'taşa çarptım' dedi

Genç kızı ezen sürücü, 'taşa çarptığımı sandım' dedi!

Genç kızı ezen sürücü, 'taşa çarptığımı sandım' dedi!

Babadan oğula pazar tezgahı: Aylık kazanç dudak uçuklatıyor! Sahipleri arasında iş adamları ve sanatçılar bile var

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Son Dakika: MSB duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler yakalandı

MSB duyurdu: Sınırda yakalandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.