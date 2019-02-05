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Van’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince, İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi İki Nisan Caddesi’nde şüphe üzerine 06 plaka sayılı otomobilin durdurulduğu belirtildi.

Van’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Van’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince, İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi İki Nisan Caddesi’nde şüphe üzerine 06 plaka sayılı otomobilin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Otomobilde bulunan R.K., F.K. ve D.K. isimli şahısların yapılan üst aramalarında, 10 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu/uyarıcı madde ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan D.K. cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken, R.K. ve F.K. ise tutuklanmıştır” denildi.

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