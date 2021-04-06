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Van’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

06.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi de tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerce durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta narkotik köpeğinin de yardımıyla arama yapıldığı belirtildi.

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Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi de tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekiplerce durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta narkotik köpeğinin de yardımıyla arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Araç sürücüsü İ.T isimli şahsın üzerinde 2 parça metanfetamin olduğu değerlendirilen 1.99 gram uyuşturucu madde ile araç içerisinde toplam; 350.32 gram metanfetamin, 6.03 gram kubar esrar, 2.37 gram bonzai, 0.86 gram eroin, 23 tane uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 695 TL para, 2 adet hassas terazi, 20 adet uyuşturucu paketlemeye yarayan küçük kilitli poşet ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan Ö.K., S.K. ve İ.T isimli şahıslar, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

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