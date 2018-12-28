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Van'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi, kaçaklar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta uyuşturucu hap, esrar ve metamfetamin ele geçirilirken, Gürpınar ilçesindeki kontrollerde ise bir minibüste yabancı uyruklu 14 kişi, beraberindeki 8 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi, kaçaklar yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta uyuşturucu hap, esrar ve metamfetamin ele geçirilirken, Gürpınar ilçesindeki kontrollerde ise bir minibüste yabancı uyruklu 14 kişi, beraberindeki 8 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanarak gözaltına alındı.
Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan iki araçta 7 ecstasy hap, 14 gram toz esrar ve 90 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde yapılan yol kontrollerinde ise, şüphe üzerine durdurulan minibüste Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen yabancı uyruklu 14 kişi ile birlikte 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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Van'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi, kaçaklar yakalandıVan'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi, kaçaklar yakalandı

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