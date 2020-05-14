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Van’da Vefa Sosyal Destek Ekibine Saldırı: 2 Ölü

14.05.2020 17:47 | Son Güncelleme

Van'da Corona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkamayanlara yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Van’da Vefa Sosyal Destek Ekibine Saldırı: 2 Ölü

Van'da Corona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkamayanlara yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Corona virüsü saldırısı kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen köyüne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı.

Valilik, saldırıda araçta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi, köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır. Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan alınan bir sivil vatandaş hayatını kaybetti, bir belediye çalışanı yaralandı. Yaralı, Özalp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda ne kadar çabalarsanız çabalayın ne yaparsanız yapın, 'Yenileceksiniz ve Cehennem'e sürüleceksiniz!' ''

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