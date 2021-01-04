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Van’da yaban hayvanlarına yem desteği

VAN HABERLERİ  | 04.01.2021 12:00 | Son Güncelleme

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, beraberinde jandarma, polis, çevre, doğa ve hayvanları koruma timleri, İpekyolu belediyesi, yerel hayvan koruma görevlileri ile birlikte soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devan ediyor. Ekipler tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara, aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakma çalışmaları devam ediyor. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere, yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek. Ekipler, Erçek bölgesi sulak alanları, Sıhke Göleti civarı ile kentin değişik bölgelerindeki sokak hayvanları ve güvercinler için de yem bırakıldı.

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