HABER

Van'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 11:58 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Van'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.
Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yaban hayvanlar için çalışma başlattı. Ekipler, havaların soğumasıyla birlikte Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Gölü kıyısına yaban hayvanları için yem bırakırken, şehir merkezinde cadde ve sokaklara kurulan 140 yem kutusuna da mama bıraktı. Yemleme çalışmalarının yaban hayvanları için kar örtüsü kalkana kadar, sokak hayvanları için de yıl boyunca süreceği belirtildi.
Günde ortalama doğaya 230 kilogram mama ve yem bıraktıklarını belirten Büyüksehir Belediyesi Veterineri Şah İsmail Bilge, "Kış mevsiminde sokak ve yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmamız her gün aktif bir şekilde devam ediyor. Sokak hayvanları için cadde ve sokaklarda yaklaşık 140 aktif noktamız bulunmaktadır. Buralara her gün ortalama 150 kilogram mama bırakıyoruz. Yine bunun yanında doğadaki hayvanları da düşünmek zorunda olduğumuz için kentin çıkışında bulunan göl, gölet, akarsu ağızları ve dağlık alanlara da günlük 80 kilogram yem bırakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak onların beslenmelerini üstlenmiş oluyoruz. Toplum olarak da her birimize çok büyük işler düşüyor. Bizim mutlaka ulaşamadığımız noktalar da oluyordur. Sokağa bırakacağımız bir kap mama veya bir parça ekmek bile hayvanların hayatlarını idame ettirmeleri noktasında büyük önem taşıyor. Bu noktada halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Van'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadıVan'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadıVan'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadıVan'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadı

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Minibüsteki rezalete 5 yıl! Minibüsteki rezalete 5 yıl!
Tufanbeyli'de taşımalı eğitime kar engeliTufanbeyli'de taşımalı eğitime kar engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

Dijital'in yarışması 9. MIXX Awards Türkiye'de jüri belli oldu!

Minibüsteki rezalete 5 yıl! Kendini böyle savundu: Elim çarpmış olabilir

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda patlama kamerada

Bakırköy'de akaryakıt istasyonunda patlama kamerada

Ceren Damar cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Yaptığı paylaşım sonrası Savcılık harekete geçti

Ceren Damar cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Hakkari’de kar tatili

Hakkari’de kar tatili

Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler! Tekerlekli sandalyedeki engelliyi bacağından vurdu

Tekerlekli sandalyedeki engelliyi bacağından vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.