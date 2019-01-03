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Van'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yaban hayvanlar için çalışma başlattı. Ekipler, havaların soğumasıyla birlikte Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Gölü kıyısına yaban hayvanları için yem bırakırken, şehir merkezinde cadde ve sokaklara kurulan 140 yem kutusuna da mama bıraktı. Yemleme çalışmalarının yaban hayvanları için kar örtüsü kalkana kadar, sokak hayvanları için de yıl boyunca süreceği belirtildi. Günde ortalama doğaya 230 kilogram mama ve yem bıraktıklarını belirten Büyüksehir Belediyesi Veterineri Şah İsmail Bilge, "Kış mevsiminde sokak ve yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmamız her gün aktif bir şekilde devam ediyor. Sokak hayvanları için cadde ve sokaklarda yaklaşık 140 aktif noktamız bulunmaktadır. Buralara her gün ortalama 150 kilogram mama bırakıyoruz. Yine bunun yanında doğadaki hayvanları da düşünmek zorunda olduğumuz için kentin çıkışında bulunan göl, gölet, akarsu ağızları ve dağlık alanlara da günlük 80 kilogram yem bırakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak onların beslenmelerini üstlenmiş oluyoruz. Toplum olarak da her birimize çok büyük işler düşüyor. Bizim mutlaka ulaşamadığımız noktalar da oluyordur. Sokağa bırakacağımız bir kap mama veya bir parça ekmek bile hayvanların hayatlarını idame ettirmeleri noktasında büyük önem taşıyor. Bu noktada halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

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