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Van'da yabancı uyruklu donmuş bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu, donmuş bulundu.

Van'da yabancı uyruklu donmuş bulundu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu, donmuş bulundu. Cansız beden, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
İran sınırında devriye görevi yapan Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar ile Yavuzlar mahalleleri kırsalında erkek cesedi buldu. Yapılan kontrollerde üzerinden belge çıkmayan yabancı uyruklunun donduğu belirlendi. Hangi ülkenin vatandaşı olduğu henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu, Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ölüm muayenesi yapılan yabancı uyruklu, daha sonra otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yabancı uyruklunun donmuş bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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