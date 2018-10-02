Van'da yakalanan 152 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2018 yılı içerisinde keklik avcılarına yönelik düzenlenen 27 operasyon ve yapılan denetimlerde yakalanan 152 kınalı keklik, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra doğaya bırakıldı. Kınalı keklikleri avlayan şahıslara yüksek miktarda para cezası kesildiğini belirten yetkililer, doğanın korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini söyledi.

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