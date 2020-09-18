HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da yakalanan terörist tutuklandı

Van’da yakalanan terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 20:10 | Son Güncelleme

Van’da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan terörist çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosunda sözde özel kuvvetler biriminde eğitim alarak, şehir merkezine örgüte eleman temin etmek ve örgüt adına faaliyet göstermek üzere görevlendirildiği tespit edilen Ferman kod adlı E.Y., BTÖ mensubu 16 Eylül 2020 tarihinde saklandığı bir ikamette yakalandı.

Van’da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan terörist çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosunda sözde özel kuvvetler biriminde eğitim alarak, şehir merkezine örgüte eleman temin etmek ve örgüt adına faaliyet göstermek üzere görevlendirildiği tespit edilen Ferman kod adlı E.Y., BTÖ mensubu 16 Eylül 2020 tarihinde saklandığı bir ikamette yakalandı. 18 Eylül 2020 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edilen E.Y., adli makamlarca tutuklandı" denildi.
Yakalanan teröristin, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 2015-2016 yıllarında örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, daha sonra Suriye ve Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği, 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van’da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?2020 Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı
'Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum, sen git!' İntihara kalkıştı
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti
Son dakika! Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.