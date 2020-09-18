Van’da yakalanan terörist tutuklandı

Van’da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan terörist çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosunda sözde özel kuvvetler biriminde eğitim alarak, şehir merkezine örgüte eleman temin etmek ve örgüt adına faaliyet göstermek üzere görevlendirildiği tespit edilen Ferman kod adlı E.Y., BTÖ mensubu 16 Eylül 2020 tarihinde saklandığı bir ikamette yakalandı. 18 Eylül 2020 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edilen E.Y., adli makamlarca tutuklandı" denildi.

Yakalanan teröristin, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 2015-2016 yıllarında örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, daha sonra Suriye ve Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği, 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van’da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edildi.

