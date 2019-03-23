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Van'da yamaç paraşütü düştü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

Van'da yamaç paraşütü düştü: 1 ölü

Van'ın Gevaş ilçesinde yamaç paraşütünün hakimiyetini kaybeden kişi, düşerek hayatını kaybetti.

Altınsaç köyüne giden bir grup paraşütçü, yüksek bir bölgeden antrenman amaçlı kalkış yaptı.

Paraşütçülerden 42 yaşındaki Ercan İşbiyar'ın paraşütü yaklaşık 50 metre yükseklikte ters rüzgar aldı.

İrtifa kaybetmeye başlayan İşbiyar, tüm çabalarına rağmen paraşütün kontrolünü sağlayamayarak Van Gölü'ne düştü.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine yönlendirilen balıkçılar, İşbiyarı'ı gölden çıkararak karada bekletilen ambulansa ulaştırdı.

İlk müdahalesi burada yapılan İşbiyar, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaza paraşüt Van Van Gölü

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