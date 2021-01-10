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Van’da yankesicilik yapan şahıs tutuklandı

10.01.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Van’da yankesicilik yapan şahıs tutuklandı

Van’da yankesicilik yapan şahıs, 140 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçelerde meydana gelen iki ayrı “yankesicilik” olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel ekip oluşturulduğu belirtildi.

Van’da yankesicilik yapan şahıs, 140 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçelerde meydana gelen iki ayrı “yankesicilik” olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel ekip oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, “Yankesicilik olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında iş yerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan toplam 16 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrası 140 saat incelenmiş, görevlilerimizce yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştirenin B.K. isimli şüpheli şahıs olduğu tespit edilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan B.K. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

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