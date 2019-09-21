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Van'da yaşlı, engelli ve kimsesizlere evde kuaförlük hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba Belediyesi, yaşlı, engelli ve kimsesizlere evde tıraş hizmeti veriyor.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba Belediyesi, yaşlı, engelli ve kimsesizlere evde tıraş hizmeti veriyor. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, proje kapsamında 5 ayda 500 vatandaşa, evlerinde saç ve sakal tıraşı yapıldığını söyledi.

Tuşba Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, vatandaşlara verdiği temizlik ve sağlık hizmetlerine, yaşlı, kimsesiz ve engelliler için tıraş hizmetini de ekledi. 5 ay önce başlatılan proje kapsamında belediyede görevli 2 personel, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha önce tespit edilen yaşlı, kimsesiz ve engellileri tek tek evlerinde ziyaret ederek, saç ve sakal tıraşı yapıyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, beraberindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gül Erinç ile birlikte yapılan çalışmalara eşlik edip, ailelerin bu konudaki memnuniyetini sordu. İlçenin Altıntepe Mahallesi'nde oturan ve 9 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan Hüsnü ve eşi Ziynet Arslan'ı evlerinde ziyaret eden Akman, yürüttükleri çalışmayla yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları mutlu ettiklerini ve onlardan dua aldıklarını söyledi.

5 AYDA 500 TIRAŞ

Vatandaşların bu hizmetten memnun kaldıklarını anlatan Akman, "5 ay önce başlatılan çalışmalarda 500 vatandaşımıza saç ve sakal tıraşı yapıldı, 250 vatandaşın de evlerinde temizlik yapıldı. Bu temizlik hizmeti haftada bir yapılıyor. Bu tür çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık alanında da çalışmalarımız var. Doğum yapan ve maddi durumu iyi olmayan kadınlarımızı da evlerinde ziyaret edip, 'Hoş geldin bebek, hoş geldin melek' diyerek çeşitli hediyeler takdim ediyoruz. Bu hizmetleri gönül birliği ve aşkla yapıyoruz. Hani diyoruz ya, 'Belediye işi gönül işi, aşk işidir. 'Biz çok memnunuz, bu hizmetlerimizden zevk duyuyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

9 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu belden aşağısı felç olan Hüsnü Arslan ise, belediyenin yaptığı hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, "Allah başkanımızdan razı olsun. Bu işi yapanların eline sağlık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

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