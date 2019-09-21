Van'da yaşlı, engelli ve kimsesizlere evde kuaförlük hizmeti

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba Belediyesi, yaşlı, engelli ve kimsesizlere evde tıraş hizmeti veriyor. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, proje kapsamında 5 ayda 500 vatandaşa, evlerinde saç ve sakal tıraşı yapıldığını söyledi.

Tuşba Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, vatandaşlara verdiği temizlik ve sağlık hizmetlerine, yaşlı, kimsesiz ve engelliler için tıraş hizmetini de ekledi. 5 ay önce başlatılan proje kapsamında belediyede görevli 2 personel, Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha önce tespit edilen yaşlı, kimsesiz ve engellileri tek tek evlerinde ziyaret ederek, saç ve sakal tıraşı yapıyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, beraberindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gül Erinç ile birlikte yapılan çalışmalara eşlik edip, ailelerin bu konudaki memnuniyetini sordu. İlçenin Altıntepe Mahallesi'nde oturan ve 9 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan Hüsnü ve eşi Ziynet Arslan'ı evlerinde ziyaret eden Akman, yürüttükleri çalışmayla yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları mutlu ettiklerini ve onlardan dua aldıklarını söyledi.