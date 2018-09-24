Van'da yeni doğmuş bebeğin cesedi bulundu

Behçet DALMAZ/MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesindeki derede, erkek bebek cesedi bulundu. Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Muradiye ilçesinde bir çoban, Karasu Çayı üzerinde brandaya sarıl bebek cesedi görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, suya batmaması için sineklik üzerine konulmuş ve brandaya sarılı erkek bebek cesedini alarak otopsi yapılmak üzere hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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