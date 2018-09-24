HABER

Van'da yeni doğmuş bebeğin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 14:54 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesindeki derede, erkek bebek cesedi bulundu.

Behçet DALMAZ/MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesindeki derede, erkek bebek cesedi bulundu. Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Muradiye ilçesinde bir çoban, Karasu Çayı üzerinde brandaya sarıl bebek cesedi görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, suya batmaması için sineklik üzerine konulmuş ve brandaya sarılı erkek bebek cesedini alarak otopsi yapılmak üzere hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlattı. Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PARTNERSkandallar kraliçesi yine yaptı yapacağını poz verirken birden...Skandallar kraliçesi yine yaptı yapacağını poz verirken birden...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıEskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü! Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

80'li yıllarda gazeteden çıkmıştı... Uçağı satışa çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.