Van'da yeni eğitim- öğretim yılı halaylarla başladı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı halaylarla başladı. Açılışla birlikte Van kent merkezi ve ilçelerindeki 1505 okulda 336 bin öğrenci ders başı yaparken, yeni eğitim- öğretim yılında 18 bin 250 öğretmen ile 3 bin 500 kişilik personel de göreve başladı.

Merkez İpekyolu ilçesindeki Hacı Ali Akın İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı programına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

HALAYLARLA BAŞLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinin yeni okula başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine temsili olarak 'Hoş geldiniz' çiçeği vermesiyle devam etti. Vali Bilmez protokol üyeleriyle, öğrencilerin halk oyunları gösterisini büyük bir ilgiyle izledi.