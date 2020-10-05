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Van’da yıldırım çarpması: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 18:17 | Son Güncelleme

Van’ın Saray ilçesinde 2 gün arayla yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre ilk olay, Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’ın Saray ilçesinde 2 gün arayla yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilk olay, Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde meydana geldi. Dün akşam yağmur yağması üzerine koyunları meradan almak isteyen Bedirhan Tosun (26), yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tosun’un cenazesi, yapılan otopsi sonrası teslim alınarak toprağa verildi.
Diğer olay ise Saray ilçesine bağlı Kepir Mahallesi’nde meydana geldi. Gökhan Dünay (17) isimli genç, Cuma akşamı yağmur yağınca koyunları eve götürmek için çobana yardım etmeye araziye gittiği sırada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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