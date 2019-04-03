Van'da yolcunun oturduğu koltukta eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste, adı açıklanmayan yolcunun oturduğu koltuğun altında 115 gram eroin ele geçirildi. Yolcu, gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van - Tatvan Karayolu üzerindeki Balaban'da yol kontrol noktası oluşturdu. Jandarma ekipleri, bir yolcu minibüsünü şüphe üzerine durdurarak kimlik kontrolü başlattı. Ancak yolculardan biri şüpheli hareketler sergilemeye başladı. Bunun üzerine yapılan aramada adı açıklanlamayan yolcunun oturduğu koltuğun altında 115 gram eroin bulundu. Şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

FOTOĞRAFLI



