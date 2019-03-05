Van'da, Anatolia Gurme Fest tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi Fuar Kongre Merkezi'ndeki fuarda, Kayseri pastırması, Gaziantep baklavası, Şanlıurfa çiğ köftesi, Hatay künefesi, Manisa mesir macunu, Afyonkarahisar'ın kaymağı ve diğer yörelerin lezzetleri stantlarda yer aldı.

Kent sakinlerinden yoğun ilgi gören ve değişik yörelerin lezzetlerinin buluştuğu fuarda, ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Fuar yetkilisi Özgür Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da ilk defa bu fuarı düzenlediklerini belirtti.

Fuarı ziyaret edenlerin farklı yörelerin lezzetlerini tatma ve satın alma fırsatı bulduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Fuara 81 ilden katılım sağlandı. Bu fuarda ürünlerin nasıl yapıldığını görüyoruz. Türkiye'nin her yerinden firmalar katıldı. Ege yöresinden Muğla, İzmir, Manisa'da zeytin ve zeytin yağı ürünleri, Trabzon ve Rize'den süt ve süt ürünleri, Karadeniz Giresun'dan fındık, Gümüşhane'den pestil, Çorum'dan leblebi, Ankara ve Çankırı'dan tuz, Gaziantep'ten baklava, Hatay'dan nar ekşisi ve daha birçok il ve lezzetler bu fuarda bir araya getirildi."

Fuara Malatya'dan katılan Yavuz İnan da Van'da ilk defa fuara katıldığını belirterek, "İyi katılım var. Malatya'nın yöresel ürünlerini tanıtıyorum. Kayısı, gül kurusu, cevizli sucuk, atom. Kayısının her şeyini yapıyoruz." dedi.

