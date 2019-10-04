"Bu fuarımızda ilki gibi oldukça yoğun başladı. Bugün fuarın ilk günü, beklediğimizin çok üzerinde ilgi var. Ücretsiz servislerimiz merkezden fuar alanına gidip geliyor. Geçen yıl 200 bini aşkın ziyaretçimiz olmuştu, bu yıl bu rakamın 300-350 bini bulmasını hedefliyoruz. Geçen sene 100 katılımcı firma vardı, bu yıl ise 120 katılımcı firmamız var. Türkiye'nin en büyük 4'üncü yöresel ürünler fuarı olma yolunda ilerliyoruz.

İkinci kez fuar düzenlediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

İzmir pişmaniyesi, Afyon sucuğu, Denizli buldan havlusu, Karadeniz peynirleri, Hatay künefesi, Manisa mesir macunu, Afyonkarahisar kaymağı gibi 81 ilden lezzetlerin buluştuğu fuarda bu yıl 120 firma stant kurdu.

Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuar, 4-13 Ekim'de ziyaretçilere açık olacak.

Van'da Anatolia Gurme Fest tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.

Bu da fuarların Vanlılar açısından kültür olarak iyice oturduğunu gösteriyor. Van'da bu işin daha da ilerleyeceğini ve büyüyeceğini de düşünüyoruz."

Çelik, fuara gelen ebeveynlerin çocuklarıyla rahat gezebilmeleri için cumartesi ve pazar günleri mini sirk organize ettiklerini dile getirerek, "7 gösteri sanatçımız var. Lastik adam, ateş şov, çeşitli sihirbazlık gösterileri, illüzyonist gösterileri burada yer alacak." dedi.

