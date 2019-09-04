Van'da yükümlüler, okulları boyayarak eğitime hazırlıyor

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN'da denetimlik serbestlikten yararlanan yükümlüler, İpekyolu ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde boya ve tadilat çalışması yaptı. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, denetim serbestlikten yararlanan 19 yükümlünün yaz tatili boyunca 10 okulda yaptıkları boya, badana ve tadilat çalışmalarında 250 bin TL civarında okullara katma değer sağlandığını söyledi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı 19 yükümlü, cezalarını sömestir tatilinde okulları boya-badana ve tadilat çalışması yaparak çekti. Yaz tatili boyunca Van'da bulunan 10 okulun boya badanasını yapan yükümlüler, son olarak İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde boya badana çalışması yaptı. 10 gündür süren çalışma sonunda okul, güzel bir görünüme kavuşurken,Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tuşba ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürleri boya, badana çalışmasının yapıldığı Bostaniçi Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

OKULLARA 250 BİN TL KATMA DEĞER SAĞLANDI

Yükümlülerle sohbet eden Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları öncülüğünde başlatılan okullarda boya, badana, tadilat projesi kapsamında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde okullarda boya ve badana yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nde Denetim Serbestlik yükümlüleri tarafından boya, badana ve okulun bakım çalışmaları devam ediyor. Bu proje kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetim Serbettlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim, Tuşba İlçe Milli Eğitim, İş-Kur İl Müdürlükleri ile Van Halk Eğitim Müdürlüğünün ortak geliştirdikleri proje kapsamında, 19 Denetim Serbestlik Yükümlüsü arkadaşımız, öncelikle boya ve badana kursundan eğitim aldılar. Eğitimlerde hem bilgi sahibi , hem de meslek sahibi oldular. Bu meslek edinme kursundan sonra Van'da bulunan 10 okulda boya, badana ve tadilat çalışmaları yapılmıştır. Bu anlamda çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Yapılan bu çalışmalarda tahmini olarak 250 bin TL değerinde okullara bir katma değer olmuştur. Hem yükümlülerimiz cezalarının infazını sağlamıştır, hem de bu okullarda boya, badana ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Denetim Serbestlik Müdürlüğümüz kamuya yararlı, topluma yararlı çalışmalar sunan bir kurum. Bu çalışmalarımıza destek veren Van Valiliğimize, İpekyolu Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim, İş-Kur ve Halk Eğitim Müdürlüklerimize çok teşekkür ediyorum."

MESLEK ÖĞRENİYORUZ

Denetim serbestlikten yaralanan yükümlü Bilal Ergenoğlu ise, okullarda boya, badana ve tadilat çalışması yaparak cezalarını çektiklerini söyledi. Ergenoğlu," Burada hem meslek sahibi oluyoruz, hem de denetim serbestlikten bir katkı kendimize sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bu saatten sonra bu meslekle kendimize iş kurup çalışırız. Bu işte kendimizi iyi geliştirdik. Bu işte ailemize de katkı sunmayı düşünüyoruz. İnşallah bu saatten sonra devletimiz bize daha güzel işler verir" dedi.

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