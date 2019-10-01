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Van'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:17 | Son Güncelleme

VAN kent merkezinde satış yapan seyyar satıcılara zabıta ekiplerinin müdahalesi olaylı bitti.

Van'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlik

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN kent merkezinde satış yapan seyyar satıcılara zabıta ekiplerinin müdahalesi olaylı bitti. Seyyar satıcılar, zabıta ekiplerine sıcak su, taş ve sandalyelerle saldırırken, polis olaya gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylar sonucunda 4 zabıta memuru yaralandı.
Van merkezinde, kaldırımları işgal ederek, yaya trafiğini güçleştiren, tabure, semaver, mangal gibi malzemelerle Sanat Parkı'nı oturulamaz duruma getiren seyyar satıcılara, zabıta ekiplerince polis nezaretinde müdahale edildi. Müdahale sırasında seyyar satıcılar zabıta memurlarına sıcak su, taş ve sandalyelerle saldırıda bulundu. Saldırıda 4 zabıta memuru yaralanırken, polis tarafından olay çıkaran bazı seyyar satıcılar da gözaltına alındı. Kamuya ait alanların hiç kimse tarafından işgal edilemeyeceğini söyleyen Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, seyyar satıcıları defalarca ikaz ettiklerini ancak netice alamadıklarını belirtti. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyet üzerine seyyar satıcıların kaldırılmasına karar verdiklerini anlatan Sevinç, "Kaldırımlar, parklar kimsenin babasının malı değil. Buralar kamuoyuna açık. Kimse buraları işgal edemez" dedi.

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Van'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlikVan'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlikVan'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlikVan'da zabıta ile seyyar satıcılar arasında gerginlik

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