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Van'da Zafer Bayramı törenle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

VAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı. Van Valiliği tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kamu kurum amirleri, siyasi parti başkanları, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törende valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemin belirten konuşmalardan sonra halk oyunları ekibi Van yöresine ait oyunlar sergiledi. Kutlama töreni, Cumhuriyet Caddesi'ndeki geçit töreni ile sona erdi.

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