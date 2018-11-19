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Van'daki 2600 yıllık toplu konut alanına ilgi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de, yaklaşık 270 hektar alanda bulunan 2600 yıllık ızgara planlı tarihi kent kalıntıları, ziyaret mekanlarından biri haline geldi

Van'ın Erciş ilçesindeki Zernaki Tepe'de, modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu değerlendirilen 270 hektar alandaki 2600 yıllık tarihi ızgara planlı kent kalıntısı ilgi çekiyor.

İlçeye bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki tepede, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğu ve 1,5 kilometre genişliğiyle dikkati çeken ızgara planlı yapı, sivil toplum kuruluşlarının ve doğaseverlerin ziyaret mekanlarından biri haline geldi.

Van Gölü Aktivistleri, Erciş Doğa Sporları, Erciş Pedalperestler Topluluğu üyeleri, düzenledikleri tur kapsamında tarihi yapının bulunduğu alanı gezdi.

Van Gölü Aktivistleri üyesi Ali Emrah Dağer, yaptığı açıklamada, bölgenin çok önemli bir tarihi geçmişe tanıklık ettiğini söyledi.

Tepenin aşağı kısımlarında mağaralar, içinde odaların bulunduğu yapılarla karşılaştıklarını belirten Dağer, "Çok farklı bir yer. Bu tarihsel oluşumu görmek için buradayız. Heyecan verici bir yer." dedi.

- "Define avcıları tahrip etmiş"

Grup üyelerinden Akın Akar da Zernaki Tepe ile ilgili haberleri izledikten sonra gelmeye karar verdiğini ifade etti.

Akar, "Burada duvarlar kilitli taş sistemiyle örülmüş ve arasında harç kullanılmamış. Define avcılarının bu bölgeyi tahrip ettiğini gördük. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından buraların turizme kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erciş Gezi Van Zernaki Tepe

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